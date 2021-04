L’armée américaine certifie les images d’un OVNI (vidéo)

Qu’est-ce que ce point lumineux dans le ciel ? A ce jour, personne ne le sait. Une chose est sûre : cet objet luminescent, visible dans une vidéo qui se répand sur les réseaux sociaux, est bien réel et n’est pas le fruit d’un trucage. C’est l’armée américaine qui vient d’en certifier l’authenticité et pour cause, c’est elle qui a enregistré ces images.

La vidéo date en réalité de 2019 selon CNN. Gardée secrète, elle a fuité sur internet et ce il y a plusieurs mois. On y voit une sorte de triangle clignotant dans les nuages. Mais que les curieux ne s’attendent pas à ce que l’armée américaine en dise plus. Elle a fait savoir que « pour maintenir la sécurité des opérations et éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à des adversaires potentiels », elle « ne discute pas publiquement des détails des observations ou des examens des incursions signalées dans nos champs d'entraînement ou dans l'espace aérien désigné ».

Il y a deux ans, l’armée américaine avait certifié l’authenticité de plusieurs vidéos montrant des OVNI. Suite à un vote parlementaire en janvier dernier, les agences de renseignements d’outre-Atlantique ont jusqu’à juin pour déclassifier leurs enquêtes sur ce type d’objet.