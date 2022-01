«Sex and the City»: accusé d’agressions sexuelles, Chris Noth a été coupé au montage

Chris Noth, alias Mr. Big, n’apparaîtra plus dans la suite de « Sex and the City ».

L’acteur américain Chris Noth, célèbre pour son rôle de « Mr. Big » dans « Sex and the City », est accusé par trois femmes d’agressions sexuelles. S’il nie ces accusations, dévoilées par le Hollywood Reporter mi-décembre, HBO a décidé d’écarter l’acteur de « And just like that », la suite de « Sex and the City ». Son personnage devait encore faire une apparition dans le dernier épisode de cette saison inédite, mais ce ne sera finalement pas le cas, le passage ayant été retiré.