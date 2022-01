Suède: un homme échappe à la mort grâce à un drone

Un médecin qui a croisé par chance sa route, a commencé à lui pratiquer un massage cardiaque pendant que des passants ont appelé les secours. « Quelques minutes plus tard, j’ai vu quelque chose voler au-dessus de ma tête. C’était un drone avec un défibrillateur ! » a déclaré Mustafa Ali, l’un des témoins. C’est la société Everdrone qui exploite l’engin et qui est spécialisée dans la livraison aérienne d’urgence. Le drone a ainsi livré au médecin un défibrillateur qu’il a pu utiliser en quelques minutes, sauvant à temps la victime. « Sans le drone, je ne serais probablement pas là », a admis l’homme de 70 ans.

Oui la technologie peut servir à sauver des vies. C’est ce qui s’est passé le 9 décembre dernier, lorsqu’un Suédois de 70 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque. Le septuagénaire s’est senti mal alors qu’il déneigeait l’allée de sa maison, et il a été par chance pris en charge par un médecin qui passait par là.

L’utilisation de drones médicaux fait partie d’un projet conduit par la société suédoise dans la région de Göteborg, dans l’ouest du pays, en collaboration avec plusieurs services de secours et une autorité sanitaire régionale. Le réseau peut actuellement atteindre 200 000 résidents en Suède et « devrait s’étendre à d’autres endroits en Europe au cours de l’année 2022 », explique l’entreprise dans un communiqué.

La société, espère à l’avenir munir ses drones d’autres équipements médicaux et intervenir dans des zones « difficiles d’accès ». « On pourrait imaginer que ces drones livrent des kits de traumatologie dans diverses situations ou se rendent sur des îles difficiles à atteindre ou dans d’autres endroits difficiles d’accès », avance le PDG d’Everdrone, Mats Sällström. « Nous avons commencé par le défibrillateur parce qu’il s’agit d’un événement où le temps est compté » et lors duquel un drone peut vraiment faire la différence, a-t-il ajouté.