«C à vous»: un chroniqueur parodie l’intervention de Stromae sur le plateau de TF1 (vidéo)

Dimanche 9 janvier, Stromae a fait un beau coup de com’ en dévoilant en direct sur le plateau du 20 heures de TF1 un extrait de son dernier single, « L’enfer », qui évoque le suicide. Une annonce surprise à la fin de son entretien avec Anne-Claire Coudray, qui a marqué les esprits… et les audiences. Plus de 7 millions de téléspectateurs ont en effet assisté à la prestation du chanteur belge. Publiée sur les réseaux sociaux, la séquence a également été visionnée plusieurs millions de fois, rapporte Le Figaro.

Un moment qui a forcément inspiré Bertrand Chameroy, chroniqueur dans l’émission « C à vous » sur France 5. Il a en effet parodié la prestation de Stromae sur le plateau d’Anne-Élisabeth Lemoine ce lundi 10 janvier. « Je devais être seul, vraiment le seul sur mon canap’ devant la Deux, et en face combien ils étaient ? Beaucoup… La séquence de ce début d’année, bah je l’ai tout simplement loupée, tout le monde en parle mais je l’ai raté… Car oui, j’ai maté le 20 heures de France 2 hier, j’en suis peu fier mais le brushing de Delahousse était vraiment super », a chanté le chroniqueur, habillé et coiffé façon Stromae.