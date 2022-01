Nouvelle lubie de Kanye West: se produire en Russie et rencontrer Vladimir Poutine

Le rappeur milliardaire américain Kanye West a pour projet de se rendre en Russie, où il a des liens avec des amis de Donald Trump, pour y donner des concerts et rencontrer Vladimir Poutine.

Selon un proche, cité par le site américain spécialisé Billboard, le trublion de la musique et de la mode est en négociations pour mener des affaires avec le promoteur immobilier azerbaïdjano-russe Aras Agalarov, connu pour ses liens avec Donald Trump, et dont le fils Emir est un chanteur. « Il passera beaucoup de temps » en Russie, qui sera « sa seconde maison », a déclaré l’un des conseillers du rappeur et producteur, Ameer Sudan.