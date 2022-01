Taylor Swift et Adele font remonter les ventes de CD

Grâce aux deux artistes anglophones, les ventes physiques de CD ont augmenté pour la première fois depuis 2004 l’année dernière, révèlent nos confrères de BFMTV.

En 2021, 40,6 millions d’albums ont été vendus aux États-Unis, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2020. Le nombre s’élevait alors à 40,16 millions de disques. La dernière fois qu’une augmentation annuelle s’est produite, c’était il y a 17 ans. Mais les chiffres étaient tout à fait différents. En 2004, on a écoulé près de 665 millions de CD aux USA, selon les chiffres de Billboards.

L’an dernier, Adele a vendu 900.000 CD physiques, tandis que Taylor Swift a écoulé 713.000 CD avec son album de fin 2020 « Evermore » et les rééditions de « Fearless » et « RED ».

BTS, le groupe de K-Pop, a également une part à jouer dans cette augmentation. Il a écoulé un peu plus de 200.000 exemplaires de « Map of the Soul : 7 » et près de 190.000 CD de « Be ».