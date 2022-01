Adorable: un panda roux se roule dans la neige (vidéo)

Le petit animal nous offre la vidéo la plus mignonne de la semaine.

Le 27 décembre, les premières neiges sont tombées au Japon, et en particulier au-dessus du parc d’Akiyoshidai Nature, dans le sud-ouest du pays, annoncent nos confrères du Huffington Post.

C’est là que résident neuf pandas roux. Ces petits chenapans ont profité de la neige qui tombait et tenait au sol pour s’amuser. L’un d’entre eux nous offre même la vidéo la plus mignonne de la semaine en de roulant encore et encore dans la neige.

Le petit panda roux va même jusqu’à tenter d’attraper la neige qui tombe du ciel. Un spectacle adorable qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Depuis que la vidéo a été publiée sur le compte Twitter du parc, elle ne cesse d’être vue et partagée.