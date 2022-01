Brigitte Macron, accusée d’être un homme, répond pour la première fois (vidéo)

Brigitte Macron n’avait pas souhaité s’exprimer à ce sujet et l’avait évité. Elle vient pourtant d’en parler au micro de RTL. Au départ, elle ne souhaitait pas y prêter attention, se disant que ça n’avait pas d’intérêt. Et puis, on a touché à son arbre généalogique. « Ils avaient changé mon arbre généalogique », déclare-t-elle. « Les trois quarts de la famille c’était bien, et d’un seul coup, on arrive à mon frère et je suis mon frère. Là, on touche à la généalogie de mes parents. C’est impossible ! »