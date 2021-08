Le coup de sang de Brigitte Macron à l’annonce d’un livre exposant son histoire d’amour

C’est par téléphone que le plus gros de la tempête a eu lieu. Dans les pages de son livre, l’ancienne journaliste écrit à l’intention de Brigitte Macron qu’elle a ressenti beaucoup de peine lors de cet appel, « Au point de pleurer, sangloter, hoqueter (…) Je venais de t’indiquer que mon livre traiterait de vous deux, et non du président seulement, qu’il me semblait impossible d’écrire sur lui sans écrire sur toi. Tu ne l’as pas supporté. Tes verbes radicaux, métalliques, définitifs, ta colère froide ont interrompu notre échange ».

Gaël Tchakaloff ajoute aussi : « J’ai passé plus de temps à me battre pour avoir accès à eux qu’à écrire sur eux. Dès qu’on a su que j’écrivais un livre, la politique a partout remplacé l’amitié. On me connaissait et puis, soudainement, on ne me connaissait plus. J’ai été sans arrêt dans le conflit de la loyauté entre amitié et écriture ».