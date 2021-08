Ce qu’a pensé la maman d’Emmanuel Macron au début de la relation entre son fils et Brigitte Macron

Le couple formé par Emmanuel et Brigitte Macron fascine. C’est pourquoi l’auteure française Gaël Tchakaloff a abordé le sujet dans un livre intitulé « Tant qu'on est tous les deux ». Des extraits de l’ouvrage ont été publiés dans Le Point, en amont de sa parution le 25 août prochain. On découvre ainsi ce qu’a pensé la maman d’Emmanuel Macron au début de la relation entre son fils et celle qui est désormais sa femme, Brigitte, rapporte RTL.

D’après l’auteure, Françoise Noguès, la maman du Président français, a toujours apprécié Brigitte. « Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille. C'est une amie comme je n'en ai pas d'autres, on a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout », a-t-elle expliqué. Les deux femmes se connaissent en effet depuis longtemps car elles étaient voisines à Amiens. Elles sont aujourd’hui très proches.