Emmanuel Macron réagit aux remarques des internautes sur son mystérieux t-shirt (vidéo)

Vêtu d’une chemise blanche cette fois-ci, Emmanuel Macron s’est une nouvelle fois adressé à ses abonnés sur les réseaux sociaux ce jeudi. Un style moins décontracté donc pour le président français, en vacances au fort de Brégançon (Var), mais qui ne l’a pas empêché de lancer une petite remarque humoristique à ses followers.

« J’ai reçu beaucoup de questions pour savoir si avec le vaccin on devenait titan, on captait la 5G, des tas de choses de ce genre… On m’a aussi posé des questions pour savoir si cet étrange t-shirt que j’avais il y a quelques jours signifiait quelque chose politiquement. Je vois que l’été permet de rire, heureusement », a lancé avec un sourire Emmanuel Macron, avant de revenir plus sérieusement au sujet de la vaccination en France et des fake news qui circulent autour.