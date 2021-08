Un mystérieux logo sur le t-shirt d’Emmanuel Macron affole les internautes (photos)

En vacances au fort de Brégançon (Var), résidence d’État et lieu officiel de villégiature du chef d’État français, Emmanuel Macron a posté sur TikTok et Instagram quelques vidéos où il s’exprime sur le Covid-19 et la vaccination en France.

Étant en congé, le président de la République a troqué son habituel costume pour des vêtements plus décontractés. Et les internautes n’ont évidemment pas manqué de souligner ce changement, jugeant même « trop bizarre » de voir Emmanuel Macron habillé comme monsieur et madame tout-le-monde. Le président français portait notamment sur certaines images un simple t-shirt noir, seulement orné d’un logo très géométrique. Une illustration mystérieuse, qui a largement intrigué les utilisateurs de TikTok et ceux de Twitter. Et ils se sont d’ailleurs mis en tête de découvrir la signification de ce logo, qui ressemble à une chouette stylisée selon eux.