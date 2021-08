Macron sur TikTok et Instagram pour répondre aux vaccino-sceptiques (vidéo)

C’est depuis son lieu de vacances, le fort de Brégançon, que le président Emmanuel Macron a organisé un direct insolite sur TikTok et Instagram. Il apparaît ainsi avec un simple t-shirt noir à côté d’un drapeau français, en incitant les internautes à l’interroger sur les vaccins anti-Covid.

« Allez-y, posez-moi vos questions »

« Beaucoup d’entre-vous s’interrogent, ont peur, entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n’importe quoi, il faut bien le dire », commence-t-il avant d’ajouter : « J’ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les moi et j’essaierai d’être le plus direct et le plus clair possible ».