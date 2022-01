À donner: les cinq daims du club de foot de Fumal

Qu’adviendra-t-il des cinq daims présents sur le terrain de foot de Fumal depuis plusieurs dizaines d’années ? C’est la question qui se pose pour le président du club fumalois. Après 60 ans d’existence, le club arrête ses activités après que le propriétaire du terrain ait décidé de ne plus prêter son terrain au club. Une décision qui attriste évidemment les fans du club. Cette décision a été prise après que des agissements irrespectueux ont eu lieu.

Mais où seront relocalisés les cinq daims qui appartiennent au président du club et qui sont présents sur la parcelle du terrain depuis de nombreuses années ? Le propriétaire ne veut plus non plus des animaux sur son terrain. Le président du club a déclaré à l’Avenir : « On ne comprend pas sa décision. Les daims m’appartiennent et sont là depuis des dizaines d’années. C’était une activité du village qui était devenue une institution. Toutes les semaines, de nombreuses personnes viennent voir ces bêtes et les nourrir ».