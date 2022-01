Winnie, l’ourson qui valait des milliards

Depuis quelques jours, entre autres illustres œuvres – telles par exemple celles d’André Gide et quelques ouvrages d’Ernest Hemingway –, « Winnie l’ourson » (« Winnie-the-Pooh ») se retrouve à la portée de ceux qui souhaiteraient se l’accaparer. Pour Jennifer Jenkins, directrice du Center for the Study of the Public Domain de l’université Duke, 2022 est « une année exceptionnelle ». La prof de droit intellectuel écrit, dans un courriel adressé au média économique Quartz, que « c’est comme déballer des centaines de cadeaux supplémentaires pendant les vacances : non seulement on peut explorer toutes ces œuvres incroyables du passé, mais on peut aussi imaginer quelle créativité elles pourraient inspirer à l’avenir. » Mais attention !, l’entrée dans le domaine public de « Winnie-the-Pooh » concerne précisément la première histoire du petit ourson, écrite par Alan Alexander Milne et publiée en 1926, ainsi que les illustrations originales du livre – dessinées par Ernest Howard Shepard.