Quand Disney+ s’intéresse au hip-hop

Via ABC Signature, voilà que débarque une nouvelle série destinée à Disney+. Face au géant Netflix et à son offre pléthorique, Disney comprend enfin qu’il faut plus que des séries dérivées de Marvel et de la saga « Star Wars » pour que sa plateforme donne envie aux gens de s’abonner. Quatre femmes d’une quarantaine d’années se réunissent pour retrouver la célébrité de leur groupe Nasty Bitches des années 1990 qui a fait d’elles des légendes dans le monde du hip-hop. En 20 ans, il y a eu pas mal de changements. La mère de famille qui a des problèmes avec son compagnon, la catho secrètement lesbienne et leurs comparses ont bien changé par rapport à leur moment de gloire, quand elles étaient jeunes.