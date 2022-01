Jean-Claude Van Damme bientôt en tournage au Parlement fédéral?

Le Parlement fédéral et sa présidente, la socialiste Elianne Tilieux ont reçu une bien curieuse requête. En effet, une demande a été déposée pour tourner une série dans les locaux du Parlement selon LN24, qui émanerait de Jean-Claude Van Damme. L’acteur a en effet demandé s’il était possible de tourner dans le Parlement fédéral pour réaliser une série de 6 épisodes de 30 minutes chacun, attendue sur Canal+.

Le Parlement, en tant que première institution du pays doit assurer son image et son prestige.

JCVD devient JC1er

Le scénario commence en 2022. Jean-Claude Van Damme tourne plusieurs publicités pour maintenir un peu sa présence publique. Un jour, il se décide à rentrer en Belgique pour recevoir une décoration. Cependant, il arrive pendant que le pays se retrouve une fois de plus dans une crise politique. En effet, il n’y a toujours pas de gouvernement depuis 500 jours.

Le Roi Philippe doit nommer quelqu’un mais les discussions sont bloquées avec Martine, Première ministre et Joris, leader des nationalistes flamands. Visiblement sous tension, le Roi décide de laisser quelqu’un d’autre remettre à Jean-Claude Van Damme sa médaille pour son œuvre. Agacé au possible par cette attitude l’acteur fait une crise devant les caméras du pays. La vidéo devient virale. Finalement les politiques et le Roi voient en JCVD une figure ou plutôt une marionnette pour être à la tête d’un gouvernement transitoire en tant que Premier ministre. Jean-Claude Van Damme accepte et devient JC1er, Premier ministre.

Bien entendu, Jean-Claude Van Damme va charmer le Roi Philippe, faire tout ce qu’il peut pour maintenir la Belgique unie, malgré les mauvais coups que tenteront de réaliser les politiques « traditionnels ».