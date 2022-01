La Reine Paola sort du silence: «En fait, je n’étais pas heureuse pendant dix ans»

Le voile sera bientôt levé sur une partie de l’intimité de la Reine des Belges. La RTBF a co-produit avec Alizé production et Tempo Allegro, et avec Nicolas Delvaulx à la réalisation un film qui dévoilera certains aspects de la vie de la Reine Paola. Dans « Paola, côté jardin », c’est une Reine authentique et passionnée qui ouvre les portes de son jardin pour offrir un témoignage exceptionnel.

Dans les premiers extraits transmis, la Reine Paola revient notamment sur la difficulté de la fonction mais aussi sur l’importance de l’amour de son entourage : « Je suis de plus en plus fascinée par l’amour qui m’habite maintenant et celui auquel j’aspirais à 20 ans… Je me vois à 20 ans avec une grande soif de bonheur idéalisé, sans contrainte sociale, sans limite… (…) En fait, je n’étais pas heureuse pendant 10 ans. Je n’étais absolument pas heureuse du tout et je sentais que j’avais du désordre… je ne savais pas où aller ? Il y avait ce danger du divorce à ce moment-là… J’ai pris une distance de tout pendant 10 ans. De 70 à +/- 80. J’étais beaucoup seule pendant ces 10 ans. J’étais très, très malheureuse et très triste. Et puis Il m’a dit « Je t’ai toujours aimée ». Ça m’a fait plaisir ».

Quant à ses fonctions royales, la Reine Paola glisse que c’est « Quand on accepte ce qu’on doit faire, on devient libre ».

La Reine des Belges revient aussi sur sa passion pour le jardinage et la nature : « Il y a une passion que j’ai développée (celle) du jardinage, de la nature. Une passion de la maison que je voulais attirante. Entre autres une très bonne cuisine. Les (petits)enfants disent : « Chez Nonni, on mange bien ! » ».