Arnold Schwarzenegger évite le drame dans un accident de voiture «digne d’un film d’action»

Selon la police, l’acteur a brûlé un feu rouge lorsqu’il tournait sur le célèbre Sunset Boulevard à Los Angeles. D’après elle toujours, il n’était pas sous influence de la drogue ou de l’alcool et aurait agi de manière exemplaire en prenant en charge la femme à qui appartenait la voiture impliquée dans l’accident. Selon les témoins sur place, la collision ressemblait « à une scène d’un film d’action ».

Alors qu’il sortait de chez lui, l’ex-gouverneur de Californie a écrasé le capot d’une voiture avant d’entrer en collision avec un autre véhicule. Une conductrice a dû être hospitalisée à cause d’une blessure à la tête. Arnold Schwarzenegger n’a lui, pas été blessé.

D’après un des représentants de l’acteur, il se dit « soulagé que l’accident n’ait pas été plus grave ». Il a tout de même exprimé son inquiétude pour la femme transportée à l’hôpital après l’accident.

La nouvelle de l’accident survient au milieu de plusieurs triomphes et de luttes au sein de la famille Schwarzenegger. Récemment, la fille de l’ex-gouverneur, Katherine Schwarzenegger, et son gendre Chris Pratt, ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant. De plus, il y a quelques semaines à peine, le divorce de Schwarzenegger avec Maria Shriver a été finalisé, dix ans après que cette dernière ait demandé le divorce.