Le film Les Aristochats rejoint la liste des prochains remakes de Disney

Belle surprise pour les fans de Disney. Après avoir refait un bon nombre de classiques comme Cendrillon, le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Mulan, Aladdin et d’autres, l’entreprise de la souris la plus connue du monde se lance dans le remake des Aristochats.

Le film original de 1970 suit une famille de chats aristocratiques composée de la mère Duchesse et de ses trois chatons vivant une vie luxueuse à Paris auprès de leur maîtresse. Mais lorsque le majordome de leur propriétaire, découvre que les chats sont sur le point de recevoir l’héritage de Madame Adélaïde de Bonnefamille, il les kidnappe et les abandonne dans un lieu inconnu. Les aristochats rencontrent alors un chat de gouttière, nommé Thomas O’Malley, qui leur vient en aide pour qu’ils puissent rentrer chez eux auprès de leur bien-aimée maîtresse. Il semble que l’histoire devrait être modernisée pour répondre aux standards actuels.

Will Gluck (Pierre Lapin, Easy Girl) et Keith Bunin (Horns, En Avant) s'occuperont d'écrire le scénario, tandis que Gluck se chargera également de la production exécutive sous sa bannière Olive Bridge Entertainment. Aucun réalisateur n’a encore été annoncé pour suivre le projet qui n’en est pour l’instant qu’aux premières étapes de son développement.

Toujours selon le site Deadline, le remake devrait être assez similaire à celui de La Belle et le Clochard sorti en 2019. Si le film mettant en scène une histoire d’amour entre des chiens a fait appel à de vrais toutous avec des ajouts numériques pour les faire parler ou réagir, il semble plus compliqué de dresser des chats pour les faire jouer ensemble. On peut donc s'attendre à voir des chats recréés en images de synthèses, à l’instar des fauves du Roi Lion. Aucune date de sortie, et aucun nom d'acteur ou doubleur n'ont encore été communiqués.