Madonna partage de rares images de ses jumelles Stella et Esther

Le mercredi 19 janvier 2022, Madonna a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo d’Esther et Stella, ses deux filles âgées de neuf ans. Sur les images, on peut voir les deux enfants danser et s’amuser sur un morceau de Missy Eliott, « Pass That Dutch ».

Les jumelles, vêtues de tenues similaires composées d’un t-shirt ample, de baskets et d’un pantalon noir, font une chorégraphie face à un miroir en montrant d’impressionnants mouvements de danse. En légende de la vidéo, leur mère a écrit : « Get your freestyle on… » (« Faites votre freestyle », en français), en mentionnant Missy Eliott et en ajoutant les hashtags des prénoms de ses enfants et des émojis de danseuses.