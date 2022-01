Les raisons derrière l’évacuation du plateau lors du tournage des «12 coups de midi»

Mercredi 19 janvier, en fin de journée, l’animateur des « 12 coups de midi » sur TF1 avait partagé une vidéo sur Instagram avant de rapidement la supprimer. La vidéo montrait les équipes techniques, les candidats et le public évacuer le plateau de tournage avec une photo de la régie. En fond il était possible d’entendre des sirènes. Jean-Luc Reichmann écrivait en légende de la vidéo : « Évacuation du plateau 107 en plein tournage ce soir. Rassurez-vous, rien de grave ».

Plusieurs émissions sont tournées dans le même bâtiment. Pour des raisons de sécurité, si un incident est déclaré sur un plateau, les autres plateaux voisins sont eux aussi évacués. Après toutes les vérifications nécessaires, les équipes de tournage, les candidats et le public ont pu revenir sur le plateau et reprendre le tournage.

Les tournages pour l’émission des « 12 coups de midi » se déroulent généralement à la suite. Ainsi, en une journée, la production réalise généralement cinq à six émissions. Une cadence importante qu’il faut pouvoir tenir. Les émissions ainsi tournées sont diffusées au fur et à mesure, parfois dans la foulée, d’autres quelques semaines plus tard. Comme le rapporte Télé Loisirs, les « Maîtres de midi » encore en lice sont logés entre les journées de tournage, dans des hôtels à proximité des studios d’enregistrement.