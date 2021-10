«12 coups de midi»: le grand champion Bruno éliminé après 252 participations

Le 20 janvier dernier, Bruno participait pour la première fois aux « 12 coups de midi », le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Mais après un parcours magnifique composé de 251 victoires, 92 coups de maître, 9 étoiles mystérieuses et une cagnotte dépassant le million d’euros (en gains et cadeaux), le Maître de midi a finalement été détrôné ce mardi 5 octobre par un étudiant de 20 ans prénommé Loris, lors du coup fatal.

Malgré sa défaite, le jeune homme a de quoi être fier. Il a en effet battu de nombreux records. D’abord celui du nombre de participations, 252, devançant ainsi largement les anciens gagnants Éric (199), Christian (193) et Paul (153). Ensuite, ce chiffre lui a également permis de battre un record du monde : celui du nombre de participations victorieuses à un jeu télévisé. Et pour finir, celui des gains, avec une cagnotte s’élevant à 1.026.107 euros (cadeaux compris), battant Marie et son million d’euros remporté dans « Qui veut gagner des millions ».