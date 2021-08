Les 12 coups de midi: Bruno bat le record de participations à l’émission

Bruno vient de battre le record de participations à l’émission du midi « Les 12 coups de midi » avec 200 participations. Une fois de plus, il est le « maître de midi ». Le candidat dépasse donc Éric qui avait atteint les 199 participations en juin 2020. Mais ce n’est pas le seul record que cumule Bruno puisqu’il possède aussi 76 « Coups de maître » et donc dépasse Christian Quesada.

Le candidat très fier et aussi soulagé d’avoir réussi toutes ces épreuves. Ses gains aussi augmentent, Bruno cumule maintenant 838.595 euros et espère atteindre le million d’euros et ainsi battre de nouveau Éric qui en avait accumulé 921.136 euros.