«Les 12 coups de midi» accusés de favoriser le maître de midi avec une question presque insoluble (photo)

A première vue, la question est simple : « Par quel numéro commence le code postal de Villebois-les-Pins, dans la Drôme ? ». Avec un peu de connaissances en numéros de département, il est facile de répondre 26, puisqu’il s’agit du chiffre qui désigne la Drôme. Or les codes postaux commencent toujours par le numéro de département. CQFD et affaire pliée. Le candidat répond donc, confiant, 26 parmi les quatre propositions qui lui étaient données.

Pour beaucoup d’internautes, il était impossible de répondre correctement à cette question, surtout que Villebois-les-Pins n’est pas vraiment la localité la plus connue de France. On ne compte d’ailleurs là-bas que… 16 habitants ! « C'est franchement sur le dernier duel que l'on voit que certains candidats sont favorisés! La réponse sur le village dans la Drôme est introuvable », dit une personne sur Twitter. « Monsieur Reichmann, avec tout le respect que je vous dois, je note que les champions sont plus que privilégiés au niveau des questions et cela fait longtemps que ça dure. Mais aujourd’hui la coupe est pleine avec la question sur la Drome, c’est scandaleux », proteste un autre. Quant au malheureux candidat qui a eu cette question, il n’a pas pu détrôner la championne.