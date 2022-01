Le Carnaval de Binche n’aura pas lieu cette année

Les autorités et les organisateurs se rencontraient aujourd’hui pour discuter des possibilités pour le Carnaval de Binche.

Les autorités communales de la ville de Binche rencontraient les organisateurs du folklore du Carnaval de Binche. Mauvaise nouvelle pour ces derniers. Avec les conditions sanitaires actuelles, le Carnaval n’aura pas lieu.

Les organisateurs espéraient tout de même voir quelques festivités avoir lieu, peut-être sur une journée seulement, il n’en sera rien. Le Carnaval de Binche est une fois de plus annulé à cause du Covid-19 et des conditions sanitaires. Les journalistes étaient présents pour la conférence de presse donnée par les autorités communales ce lundi 24 janvier à 11 heures.