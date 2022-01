Accusations de viol visant Jean-Luc Lahaye: sa fille inculpée pour « subornation de témoin »

L’une des filles du chanteur Jean-Luc Lahaye a été inculpée ce lundi 24 janvier pour « subornation de témoins » dans le dossier de viol sur mineurs qui vise son père, a annoncé ce mardi à l’AFP son avocat Me David Koubbi. Une source judiciaire a confirmé cette inculpation ainsi que son placement sous contrôle judiciaire « Nous envisageons la contestation de cette mise en examen », a indiqué son conseil à l’AFP.

Soupçonnée d’avoir fait pression sur les plaignantes pour qu’elles se taisent, cette femme avait été placée en garde à vue début novembre, comme son père, mais cette mesure avait été levée en raison de son état de santé. La vedette des années 80, âgée de 69 ans, a été inculpée le 5 novembre à Paris notamment pour « viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans » après les dénonciations des deux jeunes filles nées en 1998 et 2000.