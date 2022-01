Céline Dion, un cliché inquiétant lors d’une sortie avec ses jumeaux

Bien qu’elle ait dû mettre sa carrière entre parenthèses, la diva québécoise continue d’accomplir ses obligations de maman. Il y a quelques jours, elle est sortie de sa demeure d’Henderson pour accompagner ses fils à des rendez-vous médicaux à Las Vegas. Cette apparition de la star a été capturée par nos confrères de chez Paris Match et alerte sur son état de santé.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Céline Dion. Après avoir annulé ses shows à Las Vegas, la chanteuse a également dû faire une croix sur sa tournée Courage à travers toute l’Amérique. Un nouveau coup dur que la mère de René-Charles a tenu à partager auprès de ses nombreux fans. « J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins », a-t-elle écrit sur son compte Instagram, le samedi 15 janvier.

Lors d’une sortie avec Eddy et Nelson, la maigreur de la chanteuse a choqué les photographes présents sur place. Vêtue d’un manteau droit blanc et d’un jogging gris clair, l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » n’oublie jamais son sens de la mode mais son apparence rachitique et sa nouvelle apparence ont perturbé les journalistes. « On réalise qu’il y a autre chose de changé : Céline a des cheveux blancs, pas de maquillage, les yeux fatigués. » Malgré les « spasmes musculaires sévères et persistants », la veuve de René-Angélil affronte ses problèmes de santé avec force.

Malgré l’annulation de 19 dates, Céline Dion ne lâche rien et souhaite au plus profond d’elle-même retrouver son public. « Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau », a-t-elle exprimé avec émotion.