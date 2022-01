Un touriste meurt piétiné par un éléphant en Ouganda

Il existe des règles strictes lorsqu'on part en safari. Il faut par exemple rester silencieux, porter des vêtements neutres, et surtout, ne pas quitter le véhicule dans lequel on se trouve. Mais si cela permet de réduire les accidents, le risque zéro n'existe pas face aux animaux sauvages.

Il y a quelques jours en Afrique du Sud, un éléphant a attaqué une voiture qui traversait le iSimangaliso Wetland Park (Parc de la zone humide d'iSimangaliso), au nord-est du pays. Le parc est connu pour abriter de nombreux animaux, comme les girafes, les léopards, et les éléphants. Et c'est un éléphant mâle qui s’en est pris au véhicule qui abritait un couple et ses deux enfants de huit et dix ans.