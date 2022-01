Un morceau inédit de Johnny Hallyday dévoilé (Vidéo)

Ce vendredi 28 janvier, Universal sort un coffret collector avec l’intégral des enregistrements du rockeur réalisés et parus en 1970. Cette boîte spéciale contient « Le Spécialiste », chanson oubliée dont on croyait la bande disparue.

Avec son équipe, il est sans cesse à la recherche d’inédits dans les collections de la maison de disques propriétaire du répertoire du chanteur enregistré entre 1961 et 2005. « Nous remontons et retraçons, année par année, la carrière discographique de Johnny Hallyday. On a examiné 1979, 1985, ainsi que la période de 1966 à 1969. C’est grâce aux recherches du service documentation qu’on a pu mettre la main sur cette archive. (…) Il n’y avait que peu d’indications, si ce n’est « Le Spécialiste ». Mais il n’y avait pas le nom de Johnny » poursuit Xavier Perrot.

Depuis le décès de la star en décembre 2017, « Le Spécialiste » est le troisième titre du taulier à avoir été découvert après « La nuit avec moi » et « Deux sortes d’hommes ». Cette nouvelle chanson, dont il n’existe que « deux prises, une première avec une formation rock et une autre plus acoustique », précise Xavier Perrot, sera intégrée à la réédition de l’album « Vie », disponible dès ce vendredi 28 janvier.