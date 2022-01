Jonathan, le plus vieil animal terrestre fêtera ses 190 ans cette année

Jonathan, une tortue mâle, habite dans le jardin de Plantation House, la résidence officielle du gouverneur de Sainte-Hélène avec trois autres tortues géantes. « Jonathan aime le soleil, mais les jours de fortes chaleurs, il préfère se mettre à l’abri à l’ombre. Les jours plus doux, il affectionne prendre des bains de soleil et étire son long cou et ses pattes hors de sa carapace afin d’absorber la chaleur pour la transférer à tout son corps », a raconté Joe Hollins, son vétérinaire au Guinness World Records sur le récit de CNews. Pendant les périodes où il fait froid, il se creuse un abri dans les feuilles ou l’herbe coupée et s’y terre toute la journée, a-t-il poursuivi en ajoutant qu’il aime surtout manger, dormir et se reproduire.

« Malgré ses 190 ans, Jonathan a toujours une bonne libido et on le voit régulièrement s’accoupler avec Emma et parfois Fred - les animaux ne sont souvent pas sensibles au genre ! », a également raconté Joe Hollins. Jonathan est très célèbre à Sainte-Hélène et figure sur les pièces de monnaie de 5 cents et les tampons d’immigration de l’île. Malgré ses 190 ans, Jonathan a encore beaucoup d’énergie et il a conservé une très bonne ouïe. La tortue a cependant perdu une partie de son odorat et le sens de la vue.