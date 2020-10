L’image de cette tortue râleuse a été élue photo animalière la plus drôle de l’année

Depuis quelques années maintenant, les Comedy Wildlife Photography Awards ont pour but de récompenser les photos d’animaux les plus drôles et insolites. Mais au-delà de la compétition humoristique, l’ONG Born Free Foundation, à l’origine du concours, essaie de sensibiliser le public à la sauvegarde de la faune sauvage, rapporte RTL. Les organisateurs Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam prennent donc également ce critère en compte au moment de la sélection du meilleur cliché.

Cette année, c’est une photo de Mark Fitzpatrick qui a remporté la palme. Celle-ci représente une tortue qui semble râler en faisant un doigt d’honneur au photographe et en lui lançant un regard noir. La scène insolite a été capturée près de l’île de Lady Elliot, en Australie.

« Mark a réussi à capturer ce moment où la tortue ramène sa nageoire vers l’arrière en nageant vers l’appareil, donnant l’impression qu’elle lui adresse un doigt d’honneur et qu’elle le pense vraiment ! », a expliqué l’organisme. « Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous suivent et au message de conservation que nous essayons de faire passer. Comme nous ne cessons de le répéter, un petit effort vaut mieux que rien du tout. Nous partageons la planète avec de nombreuses autres créatures et nous nous engageons à faire en sorte que les générations futures aient la même chance. Merci à tous ceux qui ont les mêmes valeurs », peut-on également lire sur le compte Instagram du concours, où l’on peut découvrir d’autres magnifiques photos.