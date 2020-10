Australie: un journaliste attaqué par une pie juste avant un direct à la télévision (vidéo)

Ce lundi 26 octobre, le journaliste Brett McLeod, qui travaille pour la chaîne de télévision Nine Network en Australie, s’apprêtait à intervenir en direct dans le journal du soir, quand un oiseau l’a attaqué. Sur les images, on voit une pie apparaître dans le champ de la caméra et se diriger droit vers le visage du reporter, rapporte RTL. Une attaque douloureuse d’après la réaction de Bret McLeod.

Pourtant, quelques secondes plus tard, il donne des explications en direct à la télé concernant l’assouplissement des mesures sanitaires à Melbourne, comme s’il ne s’était rien passé. Il a ainsi agi de manière très professionnelle.

Bien que fort désagréable, cet incident n’est pas isolé et est plutôt un phénomène fréquent en Australie à cette période de l’année. En effet, au printemps, certains oiseaux comme les pies ont la fâcheuse manie d’attaquer les personnes qui s’approchent de leur nid. Une mise en garde plutôt efficace.