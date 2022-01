Chris Brown accusé de viol: une plainte déposée au civil

Le chanteur américain n’en est pas à ses premiers faits de violences. Il est cité dans une enquête pour viol en France en 2019 et, en 2009, il a agressé sa compagne de l’époque Rihanna.

Une femme qui a gardé l’anonymat a porté plainte au civil contre le chanteur Chris Brown, qu’elle accuse de l’avoir droguée puis violée fin 2020 en Floride et auquel elle réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts. D’après la plainte, dont l’AFP a consulté une copie, Chris Brown avait invité la plaignante, décrite comme « chorégraphe, danseuse, mannequin et artiste musicale », sur un yacht amarré au domicile du rappeur Diddy en Floride, le 30 décembre 2020.