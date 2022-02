Par A.N.

La flamme olympique restera allumée pour les Jeux paralympiques du 4 au 13 mars prochains. Deux athlètes belges y participent. Anne d’Ieteren, présidente de la Ligue Handisport et du Belgian Paralympic Committee, sera du voyage.

C’est la première participation aux Jeux de ces deux sportifs, Linda Le Bon et Rémi Mazi, en ski alpin. Une toute petite délégation mais qui a ses chances ?

Ce sont des athlètes de haut niveau. On peut clairement espérer avoir une médaille à Pékin ! Linda est en très grande forme. Déficiente visuelle, elle a obtenu l’argent aux derniers championnats du monde de vitesse, il y a quelques semaines à peine. Ses chances à Pékin sont réelles. Elle forme un très bon duo avec son guide Pierre Couquelet, avec lequel elle dévale les pentes à 100 à l’heure. La confiance est totale ! Chez les hommes, la concurrence sera plus rude pour Rémy en ski alpin. Mais on sera là pour l’encourager.