Changement de vie: d’agent d’entretien à médecin

Le Centre hospitalier de Wallonie picarde, que les habitants de Tournai surnomment affectueusement « le Chwapi », est une véritable machine de guerre : 300.000 consultations par an, 55.000 urgences, 350 médecins… Parmi eux, le Dr Karim Ounas, 49 ans, anesthésiste-réanimateur, assistant en soins intensifs, n’est pas du genre à dormir sur ses lauriers. Et ce n’est pas le Dr Frédéric Vallot, son actuel maître de stage, qui dira le contraire. Si, dans la vie comme au travail, le Dr Ounas semble être sur tous les fronts, c’est quand il enfile sa blouse verte d’anesthésiste qu’il mesure le mieux le chemin parcouru. Le spécialiste se souvient alors d’où il est parti… Le monde de l’hôpital, il le connaît par cœur, pour y avoir d’abord accompli la plus ingrate des tâches, celle d’entretenir ces lieux voués aux soins, arpentés chaque jour par des milliers de personnes.