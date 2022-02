Skoda Kodiaq: le choix malin

Avec plus de 600.000 unités vendues avant même de bénéficier de ce facelift, on peut dire que le Kodiaq est un succès. Du coup, les designers ont pu se contenter du service minimum au moment du remodelage. Toutefois, si elle n’en a pas l’air, la face avant est pourtant inédite. Plus verticale, profitant de nouveaux phares à faisceau matriciel LED (qui s’adaptent automatiquement au trafic et à l’environnement) et d’une calandre redessinée, le SUV affiche un visage plus neuf qu’il n’y paraît. Visuellement, cela a même tendance à rendre le véhicule tchèque plus compact que ses 4,70 m. Les retouches intérieures ne sautent pas aux yeux non plus.