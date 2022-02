Petites histoires de la mode (22): gros plan sur le mocassin

Revu, corrigé et maintes fois revisité, le mocassin porte en lui une longue histoire. Les premiers mocassins seraient nés au fin fond des forêts nord-américaines. Ces chaussures auraient été imaginées par les femmes algonquines, un peuple amérindien découvert par Champlain au début du XVIIe siècle, dont les communautés s’étaient jadis établies au Québec et dans l’Ontario. Ces femmes avaient pour habitude de coudre en fumant la pipe de petits sacs en peau destinés à protéger les pieds de leurs maris. Une pièce de cuir rabattue sur les côtés, quelques coutures : ça tenait aux raquettes et ça n’esquintait pas le canoë.

Le mekezen, comme on l’appelle en langue algonquine, a été transformé en chaussures de doublure chaude, habilement attachées à des leggings, avec une queue du renard accrochée à l’arrière pour éliminer les traces de pas sur la neige. Au fil du temps, le mekezen est devenu de plus en plus coquet et parfois même un véritable chef-d’œuvre.