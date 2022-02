De nombreux hommages sont rendus à Luca, star de TikTok, assassiné à Liège : « Tu es un héros »

Un drame a eu lieu dans une habitation de Jupille près de Liège mercredi 2 février dans la soirée. Un homme, a tué le fils de sa compagne, Luca Pisciotto, à coups de couteau. Au moment où il a été abattu, le Liégeois de 21 ans voulait empêcher son beau-père d’étrangler sa maman. L’homme s’est rendu à la police après les faits.

Dans un premier temps, le beau-père s’en est physiquement pris à la mère de famille en tentant de l’étrangler. Elle aurait d’abord perdu connaissance, avant de reprendre ses esprits et de s’échapper. Alors que l’ex-compagne de Pietro se réfugiat chez des voisins, son fils Luca est arrivé sur place et est tombé nez à nez avec Pietro. Il semblerait qu’une bagarre aurait alors éclaté entre Luca et son ex beau-père.