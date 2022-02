Elle découvre un fossile vieux de 70 millions d’années à seulement dix ans

Dans le garage de sa résidence familiale en Saskatchewan, une jeune chasseuse de fossiles, Lily, montre fièrement son plus récent trésor, trouvé dans le sud-est de l’Alberta : un fossile d’ammonite vieux de 70 millions d’années.

Pendant qu’ils étaient en train de creuser à 225 kilomètres au sud-est de Calgary, le père et sa fille ont reçu de l’aide de membres d’une communauté autochtone pour améliorer leurs techniques de recherche de fossiles.

Lily et son père ont commencé leur aventure paléontologique il y a maintenant quatre ans. Ensemble, ils ont fondé le Dinosaur Hunter Gang, soit « Le gang des chasseurs de dinosaures ». Ils aiment en particulier l’époque du crétacé qui se situe entre 145 et 66 millions d’années avant notre ère.

Les ammonites sont des créatures marines ayant vécu au temps des dinosaures, semblables à des mollusques, mais équipées d’une carapace externe. On en trouve en abondance dans cette région de l’Alberta.

En effet, les fossiles sont considérés comme des propriétés de la Couronne, et ils appartiennent donc théoriquement au gouvernement fédéral. Il est heureusement possible de faire une demande de droit de propriété et ce que Lily a fait, recevant une réponse positive au moment des fêtes de fin d’année.