Rihanna dévoile une nouvelle photo de sa grossesse

On a découvert cette semaine que Rihanna attend son premier enfant du rappeur ASAP Rocky, avec qui elle est en couple 2019. Sur les photos qui ont fait le tour de la toile en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, on découvre la chanteuse souriante, vêtue d’une grande doudoune rose à peine boutonnée qui dévoile son ventre rond paré de bijoux. Elle est en compagnie de son compagnon et les deux stars se baladent dans le quartier de Harlem à New-York dont ASAP Rocky est issu.

La réaction de la chanteuse ne s’est pas fait attendre, quelques jours après Rihanna postait sur Instagram un cliché d’elle où on la voit faire un selfie dans un miroir avec son ventre rond. Sur la photo elle porte un maillot de football orange et admire son ventre avec tendresse. Dans la légende de l’image, la star a indiqué que son « gang » était sur le point de s’agrandir : « Comment le gang fait son entrée durant le mois de l’histoire des Noirs ».