Rihanna, une annonce maîtrisée pour sa grossesse (photos)

Rihanna, en longue doudoune rose laisse entrevoir son ventre arrondi sous la neige. Des bijoux viennent descendre sur son ventre. Un photoshoot qui annonce donc la grossesse de la star sans plus d’informations. La chanteuse n’a pas beaucoup communiqué ces dernières années et ses fans sont nombreux à attendre un nouvel album.

Rihanna a annoncé attendre son premier enfant avec le rappeur A$AP Rocky. Une annonce à la fois bling-bling et sobre puisque le couple a partagé un shooting photo réalisé par le photographe Miles Diggs. Sans rien ajouter, le couple pose main dans la main en train de marcher dans Harlem.

La chanteuse n’est pas tout à fait la première à annoncer sa grossesse ainsi. En 2017, Beyonce avait elle aussi marqué le coup en partageant une photo d’elle sur Instagram devant un parterre de fleur avec une couronne de fleur et un voile transparent, faisant penser à une madone. La star était alors enceinte de son deuxième enfant. Très rapidement, la photo a été partagée presque 11 millions de fois.

Une grossesse attendue par le couple

L’annonce de Rihanna est en tout cas terriblement efficace. La chanteuse reprend le contrôle de sa communication en décidant de publier ces photos. Depuis décembre déjà, la rumeur courrait que Rihanna soit enceinte. Ces derniers mois, la chanteuse subissait une large vague de bodyshaming, les observateurs et les internautes lui reprochant d’avoir pris du poids.

Rihanna et A$AP Rocky sont très heureux de cette annonce. Dans une interview dans Vogue en mars 2020, Rihanna déclarait vouloir « trois ou quatre » enfants. Pour ce qui est de son compagnon, il avait assuré dans le magazine GQ qu’il serait « un père incroyable, remarquable, globalement incroyable ».

Le père de Rihanna, Ronald Fenty a déjà réagi. Dans « Page Six » il déclare : « Je suis ravi. J’étais tellement heureux que j’ai sauté de joie quand elle me l’a annoncé. Et je suis toujours aussi excité. Rihanna a toujours dit qu’elle voulait des enfants. Elle adore les enfants. Elle a toujours pris soin de ses cousins… Elle sera une bonne maman ».