«Koh-Lanta»: voici ce que l’on sait déjà sur la nouvelle saison

L’émission phare de TF1 reviendra le 22 février prochain avec de nouveaux candidats et de nouvelles équipes, mais aussi un totem maudit.

Une fois de plus, la diffusion de « Koh-Lanta » se fera les mardis soirs. Le premier épisode sera diffusé le mardi 22 février, à partir de 21h10 sur TF1.

24 candidats

Ils sont 24 candidats, 12 femmes et 12 hommes, pour cette nouvelle saison de « Koh-Lanta », parmi lesquels figurera un nordiste, Fouzi, 28 ans, « directeur financier du Montreux Comedy, qui vient d’importer à Lille un festival d’humour baptisé Lillarious.

Rémi Faure, le directeur des programmes de TF1, a promis, lors de la conférence de presse de présentation de la saison « un retour aux fondamentaux avec des anonymes des quatre coins de la France, de tous âges et de tous horizons ». Cette année, le candidat le plus jeune a 20 ans, tandis que le doyen en a 52.

Denis Brogniart, l’animateur promet du «haut niveau» et des «combats magnifiques entre les équipes, puis individuellement après la réunification».

Malheureusement il n’y aura pas de Belge dans cette saison.

3 équipes

Cette année, ils seront trois équipes sur la ligne de départ. Et surprise : pas de traditionnels rouges ou jaunes pour l’instant. Les candidats sont répartis en trois équipes : les bleus, les verts et les violets, trois couleurs qu’on a notamment pu voir dans la saison des « 4 Terres ».

Le totem maudit, le « jumeau maléfique » du totem d’immunité

C’est la grande nouveauté de cette saison. Le totem maudit, qui sera au centre de toutes les stratégies et qui aura pour but de déstabiliser les aventuriers. Pour Alexia Laroche-Joubert la productrice de l’émission, les candidats sont habitués aux péripéties de Koh-Lanta, il faut donc les surprendre.

D’après l’autre producteur de l’émission, Julien Magne : « On touche à quelque chose de fort, le totem, en conservant le totem d’immunité que tout le monde connaît depuis 20 ans. Il protège toujours de l’élimination en équipe, ou en individuel. Il a désormais une sorte de jumeau maléfique, et il faut tout faire pour qu’il n’arrive pas sur votre camp ». Concrètement, « sur les épreuves de confort, ceux qui vont gagner seront récompensés, tandis que ceux qui vont perdre subiront la malédiction du totem maudit, qui pourra prendre plusieurs formes ». Le totem maudit sera présent « du premier au dernier jour ». Première malédiction : les deux aventuriers, un homme et une femme, qui arriveront dernier lors de la première épreuve recevront un bracelet qui leur attribuera automatiquement un vote en leur défaveur lors de chaque conseil jusqu’à celui de la réunification, inclus. De quoi bouleverser complètement les stratégies de cette nouvelle édition.

Outre le totem maudit, les aventuriers et les téléspectateurs pourront découvrir de nouvelles épreuves, et voir le retour d’une épreuve mythique qui avait disparu depuis plusieurs années : celle de la dégustation.