Thierry Ardisson explique comment il est parvenu à décrocher de son addiction à l’héroïne

Invité dans l’émission « Accès direct » sur France Bleu, Thierry Ardisson a évoqué la bataille la plus dure de sa vie : avoir combattu son addiction à l’héroïne. Sans tabou, l’animateur de 73 ans est revenu sur cette période : « Honnêtement, on a été la première génération à avoir la drogue en vente libre. Avant nous, la drogue, l’héroïne, c’était réservé aux jazzmen afro-américains. Personne n’en prenait. Certains prenaient de l’opium, mais ce n’était pas courant. »

« L’héro, c’est très dur de s’en sortir. C’est ce que j’ai fait de plus dur dans ma vie. L’héro, au début, on en prend pour être bien, puis au bout d’un moment on en prend pour ne pas être mal », a-t-il ajouté, avant d’expliquer comment il a réussi à décrocher, rapporte Le Matin.