«Carrément déplacé: le consultant de France 3 pour les JO a agacé les téléspectateurs

Le skieur acrobatique, ancien vainqueur de la Coupe du monde, apportait donc son expertise sur la finale de ski de bosses, étant lui-même spécialiste de la discipline. Mais ses commentaires n’ont pas plu à tout le monde.

Sur Twitter, les téléspectateurs ont épinglé quelques remarques sexistes qui les ont fortement agacés. « Ça skie comme un mec », a notamment lancé Guilbaut Colas durant la descente de l’Américaine Jaelin Kauf. S’il voyait ça comme un compliment pour la skieuse, les internautes n’étaient pas de cet avis.

« Il vient vraiment de dire ‘ça skie comme un mec’ sur le passage de Jaelin Kauf a la finale de ski bosse ? On est au moyen âge ou c’est comment ? », « Et hop ‘ça skie comme un mec’, on ne l’aura pas attendu longtemps. Bien vu, bravo France TV », ont déploré deux téléspectatrices, alors que certains ont relevé d’autres remarques : « Les commentaires sur l’épreuve ski de bosses féminine sont énormes : ‘bonne technique pour une fille’, ‘la figure la plus difficile à réaliser pour une fille’ ». « On ne vous dérange pas trop ? », a réagi une autre utilisatrice de Twitter en s’adressant aux deux commentateurs. « Carrément déplacé », lit-on encore sur le réseau social.