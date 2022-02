JO d'hiver à Pékin: un journaliste interrompu en direct par un agent de sécurité (vidéo)

« On nous vire d'ici », explique le correspondant. « Nous venons d'être envoyés vers une autre zone, alors j'ai bien peur que nous devions revenir plus tard », raconte-il à Saïda Maggé, la présentatrice du journal télévisé, légèrement surprise, qui conclut que c'est effectivement la meilleure option.

Sjoerd Den Daas se trouvait près du stade de Pékin où allait se dérouler la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Alors qu'il racontait ce que la Chine allait montrer, un agent de sécurité s'est approché de lui et l'a tiré hors du cadre en le prenant par le bras. Den Daas essaye de se défendre et dit quelque chose en chinois à l'agent de sécurité, mais celui-ci est imperturbable.

Le rédacteur en chef de NOS, Marcel Gelauff, estime qu'il s'agit d'une « illustration douloureuse » de l'état de la liberté de la presse en Chine. « Sjoerd a souvent dit et démontré qu'il est difficile d'être journaliste dans ce pays. Il existe une tendance lourde à la réduction des libertés, et à travers le Corona, cette tendance est peut-être encore plus forte. »