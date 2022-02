L’histoire improbable de cette journaliste néo-zélandaise enceinte coincée en Afghanistan

En effet, alors qu’elle travaille pour Al-Jazeera en Afghanistan, elle s’est rendue au siège de la chaîne à Doha au Qatar. C’est là-bas qu’elle a découvert sa grossesse. Cependant, il est interdit dans le pays d’avoir un enfant hors mariage. La journaliste néo-zélandaise a alors décidé de garder sa grossesse secrète, le temps d’obtenir une dérogation pour rentrer en Nouvelle-Zélande et y accoucher. Cependant, suite à l’application dans son pays natal de mesures sanitaires strictes depuis 2020 avec une fermeture des frontières, sa demande a été refusée. La jeune femme a donc décidé de rejoindre son compagnon, photographe belge, basé en Afghanistan.

Charlotte Bellis, néo-zélandaise et son compagnon belge, Jim Huylebroek ont vécu une histoire plutôt compliquée depuis que la journaliste a appris qu’elle était enceinte.

Dimanche 30 janvier, Charlotte Bellis annonçait avoir demandé l’hospitalité auprès de hauts responsables talibans. Étonnamment, le régime afghan, pourtant très conservateur concernant ces aspects de la vie, a accepté. Ces derniers avaient déclaré : « Nous sommes heureux pour vous, vous pouvez venir et vous n’aurez pas de problème ». La journaliste a ajouté dans une interview à Radio New Zealand depuis Kaboul : « Quand les talibans offrent – à une femme enceinte et célibataire – l’asile, vous savez que vous êtes dans une situation difficile ».