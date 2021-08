Une journaliste de CNN se confie sur son travail en Afghanistan

« Les gens ont dit : « Oh, cette femme est intrépide », et je ne le suis vraiment pas. J’ai très peur et je n’aime pas être dans des situations où les balles volent… Je sursaute à chaque fois que j’entends un coup de feu. Je déteste les coups de feu comme tout le monde » » explique Clarissa Ward, 41 ans, journaliste pour CNN. Son métier n’est pas de tout repos mais elle est habituée aux situations extrêmes. Elle et son équipe ont couvert plusieurs événements très dangereux.

Dernièrement, ils sont à Kaboul pour transmettre des dépêches et présenter le chaos en Afghanistan suite au retrait des troupes américaines et de la reprise des villes par les talibans. Les citoyens afghans cherchent par tous les moyens à quitter le pays, avec en tête les souvenirs du régime de terreur appliqué par les talibans auparavant. Pour Clarissa Ward, son voyage là-bas fut « hallucinant ». Dans une interview exclusive à The Hill elle déclare : « C’était certainement comme si nous étions aux premières loges de l’histoire et c’est un moment extraordinaire à voir ».