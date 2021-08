Voulant passer des vacances dangereuses, un étudiant se rend en Afghanistan

« Lord Miles » expliquait ainsi il y a quelques jours sur Twitch qu’aimant le danger, il voulait se rendre dans les pays les plus dangereux au monde. « Je me suis dit « ’quel est le pays le plus fun où je pourrais aller, qui n’est pas ennuyeux et qui serait différent ? ’ Je ne veux pas aller à Londres ou en Espagne. J’ai cherché les dix pays les plus dangereux du monde, puis je me suis servi de ça comme d’une to-do list », raconte-t-il. Et s’il a choisi Kaboul cette année, c’est parce que l’Afghanistan se trouvait tout en haut de la liste. « J’ai envoyé des messages à des gens, regardé des vidéos YouTube et c’était parti. J’ai pensé que tant que le Royaume-Uni et les États-Unis y étaient présents, je ne craignais rien. Je me suis dit que me prélasser en Afghanistan… ça sonnait bien ! »