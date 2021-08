Afghanistan : le changement radical de tenue d’une envoyée spéciale de CNN interpelle les internautes

Clarissa Ward est une correspondante de CNN se trouvant actuellement en Afghanistan. Mais alors qu’elle réalise régulièrement des interventions pour expliquer la situation et parler de l’avancée des talibans dans le pays, les internautes ont remarqué un changement radical dans sa tenue. En effet, avant la prise de Kaboul et le contrôle total du pays par les talibans, la journaliste était apparue en vêtement coloré, un foulard rouage autour du cou, maquillée, les cheveux et les bras découverts, rapporte RTL.

Mais le lendemain, les téléspectateurs ont constaté la modification significative de sa tenue. Clarissa Ward s’est cette fois montrée beaucoup plus couverte, avec peu de maquillage, habillée de noire, portant un voile islamique cachant ses cheveux et revêtant la tenue portée par certaines femmes sur place (abaya). Les internautes ont immédiatement réagi en faisant part de leur étonnement quant à l’importante différence entre les deux tenues. La correspondante a tenu à régir en expliquant que le contexte des reportages n’était pas le même.